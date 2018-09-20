Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ilk öğrencilerine ‘merhaba' dedi

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ilk kez öğrenci alması nedeniyle bölüm öğrencilerine ‘hoş geldin' etkinliği düzenlendi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Görün, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Sağlık, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan ile akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Prof. Dr. Abdullah Kelkit, fakültenin ikinci bölümü olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün eğitim-öğretime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek fakülte olarak hedeflerinin, Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün yanında Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü ve Endüstri Tasarımı Bölümü'nün eğitim öğretime başlayarak, fakültedeki 5 bölümün de aktif hale gelmesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kelkit bölümün, öğretim üyelerine ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, “Önünüzde uzun bir süreç var. Biz de bu süreçte idare olarak her zaman yanındayız” dedi.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yetişen öğrencilerin şehre de büyük katkısı olacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Görün, hem yeni açılan bölümler için hem de diğer bölümler için yapılması gerekenler konusunda yönetim olarak destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal ise, “Bölümün hem Mimarlık ve Tasarım Fakültesi için hem Üniversite için hem de Çanakkale için çok önemli ve etkili olacağına inanıyorum. Bölüm öğrencileri Üniversitenin kentte görünürlüğünü arttıracaktır. Çünkü bizim laboratuvarımız Çanakkale ve her zaman sahada olacağız” dedi.