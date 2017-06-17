Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

Çanakkale Kalebodur Seramik Fabrikaları Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde, şehit ailelerine yalnız olmadıkları ve devletin her zaman onlarla birlikte olduğu hatırlatıldı. Düzenlenen iftar yemeğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı başta olmak üzeri, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Çan Emniyet Müdürü Hüseyin Uğurelli, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Çan Kaymakamı Adil Karataş, “Bugün vatanımız için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimizle birlikteyiz. Tüm şehit ve gazi ailelerimize devlet ve millet olarak şükran borçluyuz. Bu kahramanlık ve fedakarlık karşısında sözlerimiz yetersiz kalıyor ve anlamını yitiriyor’’ dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, “ Çanakkale’de, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz gecesinde ve vatan toprağımızın her karışında, bayrağımıza, vatanımıza, aziz milletimize ve kutsal değerlerimize sahip çıkan isimsiz kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet yani bu birlik beraberlik bin yıllık kardeşlik kahraman şehit ve gazilerimizin ve sizlerin sayesinde olmuştur. Dualarımızla sonsuza kadar devam edecektir. Kale grubumuz bu sene durumun uygun şehit yakınlarımızın umre ziyareti yapmalarına vesile olarak kutsal topraklara götürmüşlerdir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olan bu güzide kuruluşumuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve yaklaşan Ramazan bayramınızı kutluyorum’’ dedi.