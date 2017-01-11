Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım’da irtibat kesilen ve ardından geçtiğimiz günlerde şehit haberi gelen Astsubay Kaşıkçı’nın cenazesi, Çanakkale’de toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016’da irtibat kesilen ve şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı, memleketi Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Kaşıkçı’nın cenazesi, Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan binlerce kişinin katılımıyla alındı. Şehidin naaşı, daha sonra kortej eşliğinde ilk önce Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Astsubay Kaşıkçı’nın cenazesi Şehitler Camisi’ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Celal Sel ile Kaşıkçı ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın eşi Hamiyet Kaşıkçı, kucağında 15 aylık bebeği Yağmur ile birlikte Türk bayrağına sarılı tabuta sarıldı. Çanakkale Müftü Vekili İbrahim Sezgin tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi tören mangasının omuzlarında top arabasına kadar taşındı.

Kaşıkçı’nın cenazesi, Hastanebayırı Şehitliği’ne toprağa verildi.