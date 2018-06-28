Merhum Mehmet Aral için Kumkale Köyü Camii’nde ikinde namazına müteakip İl Müftüsü Arif Gökçe tarafından Cenaze Namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, merhum Mehmet Aral’ın ailesi ve vatandaşların katılımıyla merhum Mehmet Aral köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.