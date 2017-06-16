Şehitler Abidesi yeni görünümüne kavuştu

Sembolik Şehitliğin zemininde yer alan ponza taşından dolayı ziyaretçiler yağmurlu havalarda yürüme güçlüğü çekmekteydi. Gerçekleştirilen zemin ıslah ve yenileme çalışmalarıyla eski zemin kaldırılarak alt katmana çakıl malzemeden drenaj katmanı teşkil edildi. Bunu takiben zemine belirlenen kotlara uyacak şekilde beyaz kırma taş serilmiş ve tesviyesi yapıldı. Daha sonra prekast olarak yapılmış malzemeler yürüyüş yollarına konuldu. Ayrıca sembolik şehitlikler için canlı bitki tedarik edilerek ekimi yapıldı. Projeye uygun olarak hazırlanmış banklar ziyaretçilerin dinlenmesi için belirlenen yerlere konuldu. Aydınlatma ve diğer alt yapı montajı da yapıldıktan sonra proje tamamlandı.

Şehitler Abidesi’nde yer alan lavabolar yenilendi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada bölgedeki diğer düzenlemeler şöyle aktarıldı; “Şehitler Abidesi her yıl ziyaretçi akınına uğramakta olup bu durum mevcut lavaboların yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda Başkanlığımız söz konusu lavaboların yenilenmesine yönelik bir proje uygulamaya koymuştur. Proje kapsamında lavabolardaki kompakt lamine malzemeden yapılmış dar ve zeminden yüksek kabinler yerine, duvar bölmeli, seramik yüzeyli kabinler oluşturulmuştur .Lavaboların bahçe kısmında granit küp taşlar onarımdan geçirilmiş, eğim uygun yöne çekilerek bahçe kısmı ahşap çit ile çevrelenmiştir. Ayrıca lavabolar için yapılan arıtma sayesinde çıkan atık su çevreye zararsız hale getirilmiştir. Şehitler Abidesi’ne gelen ziyaretçilerin talepleri doğrultusunda erkek ziyaretçiler için tuvaletlerin önündeki açık alana granit ve mermer kaplamalı şadırvan yapılmıştır. Ayrıca aynı proje kapsamında bayanlar için ise kapalı şadırvan yapılmıştır.”