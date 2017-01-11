Selçuk Bulut Dardanerlspor’da

Çanakkale Dardanelspor ara transferde Niğde Belediyespor’dan defans oyuncusu Selçuk Bulut ile mukavele imzaladı.

Spor Toto 3.lig 2.grup takımlarından Çanakkale Dardanelspor ara transferde imzalara devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım Spor Toto 2.lig kırmızı grupta yer alan Niğde Belediyespor’dan defans oyuncusu Selçuk Bulut ile 2,5 yıllık mukavele imzaladı. 1991 doğumlu olan Selçuk Bulut Eskişehirspor ve Niğde Belediyespor takımlarında forma giydi. Selçuk Bulut Geçen sezon 2.lige çıkan Niğde Belediyespor kulübünde 22 karşılaşmada forma giydi.