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05 Haziran 2018 14:52

Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulunun resmi açılışı törenle yapıldı

Çanakkale’de Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulunun resmi açılışı törenle yapıldı.

Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulunun resmi açılışı törenle yapıldı

05 Haziran 2018 14:52


Okulunun resmi açılış programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencisi Fatmanur Gündoğdu, kendi yazdığı ‘Okulumuz’ adlı şiiri okuduğu açılış programında, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde Gazi Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı gösteri sundu.


Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulunun açılış programında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti i Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan birer konuşma yaptı. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan Üsküp yöresi halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Ardından Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Orhan Tavlı, AK Parti i Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve beraberindekiler okulu gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan’dan bilgi aldı. Vali Orhan Tavlı, AK Parti i Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma-yazma öğrenen vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.




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