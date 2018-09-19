Sertab Erener, performansıyla Biga'yı salladı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü ile Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri, muhteşem konserler ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Biga Belediye Meydanı'nda sahneye ilk çıkan Yolcu Bilgiç oldu. Muhteşem bir performans sergileyen Yolcu Bilgiç, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu gibi çok sayıda usta ismi de andı. Konserde sosyal mesajlar vermeyi de ihmal etmeyen Yolcu Bilgiç'e, Belediye Meclis Üyesi Zafer Taşkın çiçek takdim etti.

Ardından uluslararası arenada da tanınmış ünlü sanatçı Sertab Erener sahneye çıktı. 'Rengarenk', 'Kime diyorum', 'Açık adres' gibi hit şarkılarının yanı sıra sanatçı, 2003 yılında katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincilik kazandıran 'Everyway That I Can' şarkısını da seslendirdi.

Sertab Erener'in canlı performansı ile Biga Belediye Meydanı'nı tıka basa dolduran Bigalılar, keyifli bir akşam geçirdi. Sertab Erener, canlı sahne performansı ve enerjisi ile Bigalıları büyüledi. Biga Belediye Meydanı en fazla katılımlı konserini yaşadı. 10 binden fazla Bigal'ının konser için Biga Belediye Meydanı'nı doldurduğu tahmin ediliyor.

Sanatçıya teşekkür etmek için sahneye çıkan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bu yıl kültür ve sanat etkinliklerimizi, Biga'nın kurtuluşu etkinlikleri ile birleştirdik. Biga'mızın 96'ncı kuruluş yıldönümünü çok sayıda törenle kutladık. Zaten 4,5 yıldan bu yana Biga'nın kurtuluşunu, bir kurtuluş bayramı, etkinlikleri silsilesi şeklinde sürdürdük. Sergiler, paneller, yarışmalar, spor müsabakaları, gösteriler ve konserlerle bayram havasında bir 4 gün geçirdik. Dünya ünlü şarkıcı Otilia'yı ağırladık, şarkılarıyla büyüdüğümüz Ümit Besen'i canlı olarak dinleme keyfini yaşadık. Çok sayıda sanatçımızı siz kıymetli Bigalılarla buluşturduk. Bugün de etkinliklerimizin son günündeyiz. Sertap Erener gibi uluslararası alanda tanınmış bir sanatçımızla 18 Eylül Biga'mızın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümünü büyük bir coşkuyla tamamlıyoruz. Sanatçımıza alanı dolduran siz kıymetli Bigalılar adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Işık daha sonra tüm şehit ve gazileri anarak, "Vatan uğruna, kurtuluş uğruna, bayrak uğruna canından vazgeçmiş tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 4 bin yıllık medeniyetin egemen olduğu aziz şehrimiz Biga'nın Kurtuluşu'nun 96'ncı yıldönümünü gururla ve minnetle kutluyorum" mesajını ifade etti.

Sertab Erener son 3 şarkısını da seslendirdikten sonra konserini tamamladı. Konser sonrası İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde havai fişek gösterisi başladı ve konser sona erdi.