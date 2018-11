Sevgi İzi, Biga'da hayata geçti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın başlattığı Sevgi İzi projesi kapsamında Biga Belediyesi de özel eğitime ve bakıma muhtaç vatandaşların hayatlarını güvence almak için Sevgi İzi projesini hayata geçirdi. Biga Engelliler Derneği ile birlikte gerçekleştirilen Sevgi İzi projesi için 60'dan fazla dernek üyesi gönüllü oldu.

Biga Engelliler Derneği'nde gerçekleştirilen çalışmaya katılan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Özel eğitime ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın can güvenliği için bu projemiz önemliydi. Müge Anlı hanım önemli bir işe öncülük etti. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'müz Müge Anlı'nın ekibiyle iletişim halindeler. Çalışmamızı Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak ile yürütmeye devam edeceğiz. Proje ile ilgili bizlere başvurular geldikçe, numara almaya ve dövme yaptırmaya devam edeceğiz. Derneğimizi çok önemsiyoruz. her tür sorunun çözümü için çalışıyoruz. En büyük engeli biz duyarsızlığımızla gösteririz. Yaya kaldırımlarının iniş çıkışlarına araç park etmek, engelli park yerlerini kullanmak gibi yanlışlar yapılıyor. Bunlar arkadaşlarımızca da takip ediliyor ve gerekli uyarıların yanı sıra cezalar kesiliyor. Sizler de dernek üyeleri olarak her tür istek ve önerilerinizi mutlaka bizlerle paylaşın" dedi.

Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak da kısa konuşmasında Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a teşekkür ederken, Sevgi İzi projesini çok önemsediklerini ifade etti.

Başkan Işık, çocuklara oyuncak dağıtırken, ailelerle sohbetin ardından dernek lokalinden ayrıldı. Dövme işlemi ise devam etti.

Sevgi izi nedir?

Proje kapsamında verilen numaralara göre engelli vatandaşların kimlik bilgileri, nerede oturdukları ve ailesi hakkında bilgiler ülke çapında bir veri bankasında ve emniyet mensuplarında bulunacak. Hiçbir şekilde, engelli vatandaşın bilgileri emniyet mensuplarının dışında kullanılmayacak. Engelli vatandaşı bulan kişi ya da kişiler, özel kişilerin kolundaki Sevgi İzi numarasıyla polis, jandarma veya en yakın birime başvuru yapacaklar. Bileğindeki o rakamı taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak. Yurt dışında elektronik kelepçe bileklik şeklinde bu tarz projeler uygulanırken bu bileklerin kaybolmasının önüne geçecek sevgi izi dövmesi ile kalıcı dört rakamlı bir numara ile bilgileri veri bankasına depolanıyor.