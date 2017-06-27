Seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, saat 10.30 sularında Çan-Çanakkale yolunun Hurma Köy sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’ye seyir halinde olan Serkan Sapan sevk ve idaresindeki 17 HJ 106 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü otomobilini durdurmak istedi. Frenlerin boşaldığını anlayan sürücü aracını yaklaşık 200 metre ileride el freni ile durdurdu. Ailesiyle birlikte aracı terk eden Sapan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, alev topuna dönen araç ise kül oldu. Jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak, olayla ilgili tahkikat başlattı.