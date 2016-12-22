SGK Müdürü Ercan’dan asker ve polise ziyaret

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan ve beraberinde ki heyet

Çanakkale Merkez Komutanlığı, Çanakkale Anafartalar Polis Amirliği, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında konuşma yapan İl Müdürü Ercan, “Bizler her zaman askerimizin polisimizin ve vatandaşımızın yanındayız” diyerek, bu ziyaretin moral ve destek için yapıldığını belirtti. Bu ziyarette İl Müdürü Ercan ‘a Bayramiç Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Denetmen Abdullah Baysal, Avukat Emre Aksu, Doktor Serpil Başer, Mali Hizmetler Merkez Müdür Yrd. Müzeyyen Yesugey ve Şef Yasin Akdağ eşlik etti.