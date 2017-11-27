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27 Kasım 2017 14:29

SGK’dan son gün uyarısı

Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek, ertelenen prim tahsilatlarına son ödeme uyarısında bulundu.

SGK’dan son gün uyarısı

27 Kasım 2017 14:29


SGK İl Müdürü Basri Tümsek, yaptığı açıklamada, "2017 Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim borçlarının 30 Kasım 2017 tarihine kadar, ödenmesi gerekmektedir. Ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda (2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere) bu sürelerin sona erdiği tarihleri takip eden aylarda asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır. Ertelenen sigorta primlerinin bu sürelerin sonuna kadar ödenmemesi durumunda bu borçlar ödenmediği sürece teşvikli bildirge düzenlenemeyecektir. İşverenlerimizin asgari ücret desteğinden ve teşviklerden yararlanabilmeleri açısından ertelenen tutarları bu sürelerin sonuna kadar ödemeleri önem arz etmektedir, prim borçlarının ertelenmesi işverenler için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmeleri ve belirtilen süre zarfında bu ödemeleri yapmaları kendileri açısından iyi olacaktır" dedi.




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