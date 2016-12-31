Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 13:32

Siyasette mizah eğitimi

Siyasette mizah eğitimi

31 Aralık 2016 13:32

ÇOMÜ Öğretim elemanı ve hitabet eğitmeni Gökhan Bayram, Siyasette Mizah Teknikleri konulu eğitim verdi. Çok yoğun katılımın olduğu programda teknikler anlatıldı, örnekler verildi, yapılan yarışmalarla armağanlar dağıtıldı. Programda aynı zamanda köy çocuklarına boya takımları toplandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen programa Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, Çanakkale önceki Milletvekillerinden Kürşat Tuna, siyasi partilerin mensupları vatandaşlar ve öğrencilerin katıldı. Gökhan Bayram, verdiği eğitimde 17 teknikle siyasi mizah nasıl yapılır konusunu işledi. Gökhan Bayram, konuşmasında “Siyasi mizah, yapana kazandırır. Çünkü siyasetçi bu sayede sempatik ve entelektüel görünür. Nüktelerle, fıkralarla vb malzemelerle sorgular ve sorgulatır. Farklı bir siyasi parti ve adayını akılda kalıcı bir şekilde, düşündürerek, dinamik ve çarpıcı bir biçimde eleştirmek ancak ve en iyi mizahla olur. Bunun teknikleri vardır. Ben 55 teknik tespit ettim. Bugün 17’sin anlatıyorum” dedi.
Program her bir tekniğin anlatılması, önceki dönem Türk ve Dünya siyasetçilerinden örneklerin verilmesi ile devam etti. Eğitim esnasında yarışmalar da yapıldı. Gösterilen teknikleri en iyi uygulayanlara çeşitli armağanlar sunuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç