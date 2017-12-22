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22 Aralık 2017 18:02

Soğuğa rağmen durmaksızın çalışıyorlar

Çanakkale’nin Biga Belediyesi ekipleri Çavuşköy Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışmasına devam ediyor.

Soğuğa rağmen durmaksızın çalışıyorlar

22 Aralık 2017 18:02


Yağmur suyu hattı çalışmasının tamamlandığı bölgelerde ise kaldırım ve yolların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar başlıyor. Ortur bölgesindeki kafeterya inşaatında sona gelindi. Basketbol sahası düzenlenirken, halısaha için ise hazırlıklar sürüyor. Ayrıca 85’ Yıl Milli Egemenlik Parkı da söküldü. Parkta ve sosyal tesis alanında da döküm çalışmaları devam ediyor. Kısa zaman içinde modern, güvenilir ve kullanışlı bir park hazırlanacak. Havaların soğuması Biga Belediyesi ekiplerini yavaşlatmadı. Her alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Daha yaşanabilir bir kent ve daha mutlu kentliler için çalışıyoruz. Kentimizin altyapısını yenilerken; yollarımızı, kaldırımlarımızı, parklarımızı yeniliyor, ilçemize sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Çavuşköy’de ekiplerimiz hem altyapı hem de üstyapı faaliyetlerine devam ediyor. Ortur’da sosyal alanlarla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 85’inci Yıl Milli Egemenlik Parkı’nda döküm işlemleri başladı. Daha sonra yapım için çalışacağız. Bunların dışında Kapalı Pazaryeri, Katlı Otopark ve Hal Binası gibi 3 büyük projemizin inşaası da hızlı bir şekilde devam ediyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra fen işleri dahil tüm alanlarda büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.




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