Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 14:32

Spor Bilimleri Fakültesi’nde Özel Yetenek Sınavları başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda başladı.

Spor Bilimleri Fakültesi’nde Özel Yetenek Sınavları başladı

28 Ağustos 2018 14:32


28-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Özel Yetenek Sınavları sonucunda 20 engelli dahil 250 kontenjan açıldığı bildirildi. 250 öğrencinin alınacağı Spor Bilimler Fakültesi’nin Özel Yetenek Sınavlarına toplam 850 başvuru gerçekleşti.


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 42, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) ve Spor Yöneticiliği (İ.Ö) bölümlerine ise 52’şer öğrenci alınacağı öğrenilirken geçici sonuçlar 1 Eylül 2018 kesin sonuçlar ise 4 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.


ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Özel Yetenek Sınavları öncesinde Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret ederek öğretim elemanlarına başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç