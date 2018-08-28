Spor Bilimleri Fakültesi’nde Özel Yetenek Sınavları başladı

28-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Özel Yetenek Sınavları sonucunda 20 engelli dahil 250 kontenjan açıldığı bildirildi. 250 öğrencinin alınacağı Spor Bilimler Fakültesi’nin Özel Yetenek Sınavlarına toplam 850 başvuru gerçekleşti.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 42, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) ve Spor Yöneticiliği (İ.Ö) bölümlerine ise 52’şer öğrenci alınacağı öğrenilirken geçici sonuçlar 1 Eylül 2018 kesin sonuçlar ise 4 Eylül 2018 tarihinde açıklanacak.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Özel Yetenek Sınavları öncesinde Spor Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret ederek öğretim elemanlarına başarılar diledi.