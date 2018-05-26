Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi’nin ilk etabı start aldı

2018 Troya Yılı etkinlikleri çerçevesinde, ‘Spor Toto-Troya Yürüyüş Ligi’ olarak adlandırılan etabın ilk ayağı Çanakkale’de start aldı. Esenler Mahallesi’nde oluşturulan alanda yürüyüşe başlayan sporcular özel yürüme tekniğiyle 500 metrelik alanda 10 kilometrelik yürüyüş etabı yapıldı. Kulüplerarası U-20 büyükler kategorisi yürüyüş liginin birinci etabını Çanakkale’de gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Koordinatörü ve Merkez Hakem Kurulu As Başkanı Mustafa Akyavaş, bu etkinliğin Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Çanakkale’de düzenlenmesinin nedeninin 2018’in Troya Yılı olarak ilan edilmesi olduğunu söyledi. Akyavaş, "Yürüyüş liginin 2. kademesi 28 Temmuz’da Çorum’da yapılarak ligimiz tamamlanmış olacak. Kendine has bir tekniği olan olimpik bir branş. İki hafta önce sporcularımız Çin’de yapılan Dünya Yürüyüş Kupası Genç Kadınlar kategorisinde dünya 3.’sü oldular. Türkiye’de yeni tanınmaya başlayan bir branş. Geçtiğimiz yıllarda şu anda yarışan bazı sporcularımızdan Dünya Gençler Şampiyonası’nda 3. olan var. U-23 Avrupa Şampiyonası’nda 4.’lük kazanan sporcularımız var. Rio Olimpiyatları’na katılan sporcularımız var. Biz de ülkede bu işi daha yaygınlaştırmak, daha geliştirmek için Atletizm Federasyonu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya sıralamasında ilk 50’nin içinde olan sporcumuz var. Kadınlarda dünya sıralamasında 3. olan sporcumuz var. 9., 10. olan sporcularımız var. Bu şekilde devam ediyor" dedi.

Spor Toto Yürüyüş Ligi’nin final mücadelesi ise Çorum’da 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.