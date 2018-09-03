Sultan tavukları çocukları cezp etti

olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Lapseki’de Sultan Tavuğu Milli Irk Koruma Projesi çalışmaları kapsamında Türkiye geneli 2. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Lapseki Şehitler Parkında kafeslerde sergilenen sultan tavuk ırkı özellikle küçük çocukların ilgisini çekti. Tavuklarla yakından ilgilenen çocuklar onlarla oyun oynamayı da ihmal etmedi. Aileler milli ırk kafeslerinin önünde çocukların fotoğraflarını çektirdi.

Türkiye Sultan Tavukları Kulübü Başkanı Eyüp Uyanık, "Sultan Tavukları Kulübü olarak bugün Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğinin misafiri olduk. Gayemiz Türkiye genelinde milli bir ırk olan sultan tavuğunu ülkemize tanıtarak çocuklarımıza sevdirmek. Bunun için her türlü projeye başlamak istiyoruz. Bununla ilgili bir takım çalışmalar halen devam ediyor. Hep beraber milli değerimize sahip çıkmak için çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız" diye konuştu.

Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Baştürk, milli ırkların devamı için katkıda bulunacaklarını söyledi.