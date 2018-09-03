Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 11:50

Sultan tavukları çocukları cezp etti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Sultan Tavuğu Milli Irk Koruma Projesi çalışmaları dahilinde Türkiye genelinde 2.

Sultan tavukları çocukları cezp etti

03 Eylül 2018 11:50

olağan genel kurul toplantısı yapıldı.


Lapseki’de Sultan Tavuğu Milli Irk Koruma Projesi çalışmaları kapsamında Türkiye geneli 2. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Lapseki Şehitler Parkında kafeslerde sergilenen sultan tavuk ırkı özellikle küçük çocukların ilgisini çekti. Tavuklarla yakından ilgilenen çocuklar onlarla oyun oynamayı da ihmal etmedi. Aileler milli ırk kafeslerinin önünde çocukların fotoğraflarını çektirdi.


Türkiye Sultan Tavukları Kulübü Başkanı Eyüp Uyanık, "Sultan Tavukları Kulübü olarak bugün Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneğinin misafiri olduk. Gayemiz Türkiye genelinde milli bir ırk olan sultan tavuğunu ülkemize tanıtarak çocuklarımıza sevdirmek. Bunun için her türlü projeye başlamak istiyoruz. Bununla ilgili bir takım çalışmalar halen devam ediyor. Hep beraber milli değerimize sahip çıkmak için çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız" diye konuştu.


Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Baştürk, milli ırkların devamı için katkıda bulunacaklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç