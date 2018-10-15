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Suluca ve Beybaş köyleri köprü inşası tamamlandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının ardından dolgu işlemi ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının ardından dolgu işlemi ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.


Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının ardından dolgu işlemi ve çevre düzenlemeleri devam ediyor. Lapseki İlçe Özel İdaresinden alınan bilgide Suluca köyü iki gözlü betonarme ve Beybaş köyü köprü genişletme yapım işinde sona yaklaşıldı. 16 Ağustos 2018 Perşembe günü başlayan çalışmalarda 75 günlük tamamlanma süresi verildi. İki köprünün toplam maliyetinin 197 bin lira olduğu belirtildi.

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