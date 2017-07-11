Tarihi alan planları toplantısı

000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli tarihi alan planı toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Avustralya Çanakkale Konsolosu Dylan Wallsh, Yeni Zelanda Büyükelçiliği Müsteşarı Ed Mc Isaac, Eceabat Belediyesi meclis üyeleri, Tarihi Alan içerisinde kalan köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında Şehir Plancıları Serdar Nizamoğlu ve Aytuğ Ağdoğdu slayt eşliğinde 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli Tarihi Alan planı hakkında sunum gerçekleştirdi. Tarihi Alan içerisinde kalan Eceabat İlçe Merkezi, Alçıtepe, Behramlı, Bigalı, Büyükanafarta, Kilitbahir, Kocadere, Küçükanafarta ve Seddülbahir Köyünün tamamı ile Yalova, Kumköy, Beşyol ve Yolağzı köylerinin bir kısmının yer aldığı 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli Tarihi Alan planı için 2016 yılı ocak ayında çalışmalara başlandı.

19.10.2015 tarih ve 4388 sayılı Başkanlık Olur’u ile çalışmalarına başlanan 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve eki 1/25.000 ölçekli Tarihi Alan Planı Bakanlık Makamının 19.06.2017 tarih ve 3715 sayılı Olur’u ile 6546 sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca onaylandı.

Söz konusu planlar 05.07.2017-04.08.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere Başkanlık idari binasında askı panosunda askıya çıkarıldı. Belirlenen süre içerisinde Tarihi Alan planına bir itiraz ya da öneri gelmediği takdirde Tarihi Alanda çalışmalar başlayacak. Toplantı sonrası Tarihi Alan planını değerlendiren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir, "Başkanlığımız 2014 yılında kurulduktan sonra kanun bize tarihi alan planlarının yapılmasını görevini verdi. Belirli bir süreden beri tarihi alanının geleceğine yön verecek alan planları yapıldı. Üst ölçekli planlar şuan itibariyle Bakanımızın da onaylamasıyla askıya çıkarılacak hale getirildi. Burayı gözbebeğimiz gibi koruyoruz, kolluyoruz. Tabi burada bir yaşam olduğunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Hem koruyup, kollamak adına hem de burada yaşayan insanların daha rahat ve huzurlu yaşaması adına alan planlarını şuan itibariyle belirli bir noktaya getirmiş olduk. Bu alanın geleceğinde hangi adımı atacaksak artık bu alan planlarına bakacağız. Buraya ne yapılacaksa bu planlara bakılarak yapılacak. Zaten burası daha önce UNESCO tarafından geçici miras listesine alınmış bir yer. Burasını UNESCO’nun kesin listesine alma gibi bir hedefimiz var. Bizim için çok önemli bir yer olan Çanakkale Tarihi Alanını dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz" dedi.