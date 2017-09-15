Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00’de başlayan orman yangınına ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ve Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın helikopteri müdahale ediyor.

Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağda yazılı olan ‘Dur Yolcu’ arasında kalan ormanlık alanda yangın sürüyor. Dumanlar, Çanakkale kent merkezinden de görülüyor.

Ekipler, orman yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.