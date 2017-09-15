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15 Eylül 2017 15:08

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yangın

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü’ndeki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği civarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yangın

15 Eylül 2017 15:08


Edinilen bilgiye göre, saat 14.00’de başlayan orman yangınına ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ve Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın helikopteri müdahale ediyor.


Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağda yazılı olan ‘Dur Yolcu’ arasında kalan ormanlık alanda yangın sürüyor. Dumanlar, Çanakkale kent merkezinden de görülüyor.


Ekipler, orman yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.




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