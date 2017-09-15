Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki yangın kontrol altında

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00’te başlayan orman yangınına ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ve Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın helikopterine takviye olarak Bursa ve İzmir’den de 2 adet yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağda yazılı olan ‘Dur Yolcu’ yazısı arasında kalan ormanlık alandaki yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin havadan 4 helikopter, karadan ise 28 arozöz, 8 su tankeri, 14 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ile müdahale ettiği yangında belirlemelere göre 2,5’i zirai alan ve 0,5’i hektar ormanlık alanla birlikte olmak üzere 3 hektar alan küle döndü. Dumanlar, Çanakkale kent merkezinden de görüldü. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.