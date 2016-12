Tarihi merak edenler sahafın yolunu tutuyor

Çanakkale’de hizmet veren bir sahaf, geçmiş tarihlerde yayınlanan dergi, gazete ve kitapları gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle eski dergilerde fotoğrafları ya da yazıları çıkanlar, sahafın yolunu tutuyor.

Çanakkale’de yaklaşık 5 yıldır hizmet veren Kedi Kulağı Kitapevi’nin sahibi Emrah Güneri, kendisi için oluşturduğu özel arşivini eski kitap, dergi ve gazeteseverlerin beğenisine açtı. Eşi Ekin Güneri ile birlikte kitapevinin alt katını sahafa çeviren Emrah Güneri, arşivini halka açtığı günden bu yana merak uyandırarak, olumlu tepkilerle karşılaştıklarını söyledi.

İkinci el bölümünün ilk açıldığında yalnızca iki sayfadan oluştuğunu belirten Sahaf Emrah Güneri, "Son yıllarda bize destekçilerimiz tarafından getirilen kitap, dergi ve değişik materyaller sayesinde koca bir katı kaplayacak hale geldi. Bunların içerisinde ansiklopediler, dergiler, eski gazeteler, kitaplar, yani aklınıza gelebilecek her türlü eski doküman olarak her şey mevcut" dedi.



Hey Dergisi’nin ilk sayısı bile var

Eski dergiler arasında ciltlenmiş olarak Hey Dergisi’nin Türkiye’de basılmış ilk sayısının da arşivinde olduğunu belirten Güneri, "Bu dergilerin yanı sıra bir dönemin meşhur magazin dergilerinden Ses Dergisi yine birçok sayısıyla kitapevinin 2’nci bölümünde bulunuyor. 1940’lı yılların önemli bir eğitim aracı olan Resimli Bilgi ansiklopedisi de arşivimizde yer alıyor" diye konuştu.



Arşivde 12 Eylül döneminde kapatılan Gırgır Dergisi’nin birçok sayısı yer alıyor

Türkiye’de bulunan birçok mizah dergisinde yazar-çizer görevini sürdüren insanların temel çıkış noktası olan Gırgır Dergisi’nin birçok sayısının da mevcut olduğunu belirten Güneri, "Gırgır Dergisi’de yaklaşık 200’ncü sayısından başlayarak 800’lü sayılarına kadar, çok geniş bir sayı yelpazesiyle arşivimizde. Mesela geçen hafta Türkiye’nin önemli çizgi roman araştırmacılarından Levent Cantek Gırgır Dergisi’nin 467’nci sayısının kapak fotoğrafını paylaşmıştı. 12 Eylül döneminde dergi birkaç ay süreyle bu kapak yüzünden kapatılmıştı. Üzerinde meşhur Müşerref Akay’ın Türk Bayrağı ile süslü kıyafeti yer aldığı için" dedi.



"Eski dergilerde çocukluk fotoğraflarını arayanlarla karşılaştık"

Eski dergilerde çocukluk fotoğraflarını arayanlar olduğunu da sözlerine ekleyen Güneri, "Bir dönemin önemli müzik dergilerinden Hey Dergisi de ciltli halleriyle farklı yıllara ait sayılarıyla arşivimizde yer alıyor. Bu elimdeki cildin ise önemli bir yanı var. 1971-1972 dönemine ait ciltte babamın bizzat yazdığı ve dergiye gönderdiği bir şiir yer alıyor. Bunun gibi ilginç rastlantılar olabiliyor. Hayat Dergilerinde, gelip çocukluk fotoğraflarının olduğu sayıları bulan insanlar karşılaştık" şeklinde konuştu.



Eski sayılar her kesimden ilgi görüyor

Her kesimden farklı insanların eski kitap, dergi ve gazeteleri tercih ettiklerini söyleyen Güneri, "Eski kitapları ilk önce o dönemi yaşamış insanlar tercih ediyor. Eski bir kitap ya da dergiyi alıp, onun kağıt kokusunu içine çekmek ve o dönemin olaylarını öğrenmek isteyen gençler de çok ilgi gösteriyor. Hatta çocuklar bile ilgi gösteriyor diye bilirim" ifadelerini kaydetti.