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19 Haziran 2017 22:46

Tarihi Namazgah Tabyaları’nda iftar açtılar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca tarihi Namazgah Tabyaları’nda iftar programı düzenlendi.

Tarihi Namazgah Tabyaları’nda iftar açtılar

19 Haziran 2017 22:46


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Namazgah Tabyaları’nda yaklaşık bin kişiye iftar yemeği verdi. İftar programına Eceabat Kaymakamı Bülent Yılmaz, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dualarla başladı. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce’nin duasının ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.


İftar programında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale ruhu aynı masayı paylaşabilmek, aynı masanın etrafında kardeşçe bir arada buluşabilmek. İşte onları unutmadığımızı göstermek adına, onların aziz hatıralarını yad etmek adına, bu akşamki bu güzel iftar programını tertip ettik. Ecdad vatan için, bayrak için, kutsal değerleri için, bağımsızlığımız için, ölümü göze almaktan, ölüme koşmaktan çekinmedi” diye konuştu.


Konuşmanın ardından Abdülkadir Katra Sanat Tiyatro oyuncularının Çanakkale Savaşlarını anlatan mini tiyatro gösterisi izlendi. Program Namazgah Tabyaları’nda akşam namazının kılınması ile son buldu.




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