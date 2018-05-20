Tarımsal Kuraklık İl Kriz Yönetimi 2018 Yılı Toplantısı yapıldı

Toplantıya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Meteoroloji Müdürü Mustafa Yıldız, Şube ve İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Sulama Birliği ve Kooperatifi yetkilileri, Ziraat Odaları temsilcileri ve İl İlçe Müdürlüğü konu sorumlusu Teknik Personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ "Tarımsal kuraklık tarımsal üretimi etkileyen en önemli doğal afettir. Ülkemizde belli periyotlarda kuraklık yaşanmaktadır. Kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için kuraklık öncesi gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. İnsan isterse kuraklığı önleye bilir. Normal bir ortamı kuraklığa da döndürebilir. Bunun Çeşitli sebepleri var. Çeşitli sanayi kuruluşlarının artması, buna bağlı olarak çevre kirliliğinin artması, sera gazlarının artması sera gazlarına bağlı olarak iklim değişiklikleri ve bunların etkileri sonucunda küresel ısınma. Küresel ısınma sonucunda yağışların düzensiz bir şekilde yağması tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. 2018-2021 yıllarını kapsayan üç yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planını hazırlayıp Bakanlığımız onayına sunduk. Bu planda İl ve ilçelerimizde bulunan bütün baraj ve göletlerin sulama sahaları içerisinde yer alan ürün deseninin sulama yöntemine göre ne kadar su ihtiyaçlarının bulunduğunu ve tarımsal sulamada kullanılacak su ihtiyacımızın ne olduğunu belirledik. % 20, % 40 su kısıtlarında alternatif ürün desenlerinin ne olmaları gerektiğini Baraj ve göletler bazında hazırladı. Ürün desenini belirlerken su ihtiyacı daha az olan, en karlı ve üreticilerimizin yetiştiriciliğini bildiği ürünleri dikkate aldık. 2018 yılında kuraklığın olmadığı, bol bereketli bir yıl olmasını temenni ederim" dedi.

Ardından Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, 2018 Yılında Bitkisel Ürünlerin gelişim durumu, Çanakkale Meteoroloji Müdürü Mustafa Yıldız 2017/2018 Tarım Yılı Yağış miktarları, DSİ 25. Şube Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Aydın Öztürk Devlet Su İşleri Kontrolündeki Baraj ve Göletlerin doluluk oranları, Çanakkale Belediyesinden Mühendis Ertan Açıkgöz Çanakkale İli İçme suyu ihtiyacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor İsmail Taş Kuraklığın Tarıma Etkisi konularında birer sunum yaptılar.

Toplantı katılımcıların konu hakkındaki görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.