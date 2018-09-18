Termik santralde patlama ve yangın

Çanakkele'nin Çan ilçesindeki bir termik santralde bilinmeyen bir sebeple patlama olurken, ardından yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen santralde patlama oldu. 330 magavat gücünde, yerli kömürle çalışan ODAS Can 2 Termik Santrali'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama oldu. Patlamanın ardından termik santralde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.