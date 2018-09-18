Termik santraldeki patlamanın sebebi gaz sıkışması

AFAD, Çanakkele'nin Çan ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen santralde patlama meydana geldi. 330 magavat gücünde, yerli kömürle çalışan ODAS Can 2 Termik Santrali'nde patlama sonrası çıkan yangında 6 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

AFAD yetkilileri, "Çan ODAŞ Termik Santrali'nde depolanan kömürler kendi kendine tutuşmuş. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiş. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yok. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek kontrol için 112 ekiplerince hastahaneye kaldırıldı. Yangında alevli kısım sönerken, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Diğer ekipler de tedbir maksadıyla santralde bekliyor" açıklamalarında bulundu.