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03 Aralık 2017 16:26

TFF 3. Lig: Çanakkale Dardenel: 0 - 12 Bingölspor: 1

TFF 3.

TFF 3. Lig: Çanakkale Dardenel: 0 - 12 Bingölspor: 1

03 Aralık 2017 16:26

Lig 1. Grup’ta Çanakkale Dardanel, sahasında 12 Bingölspor’a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Çanakkale 18 Mart


Hakemler: Hasan Ertuğan xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Abdülhamit Söyler xx


Çanakkale Dardanel SK: Cüneyt x, Sinan Bingöl x, Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu x (Fatih Bozok dk. 64 x), Uğur Uğur x, Selim Asal x (Fırat Aras dk. 64 x), Serhat Yazgan xx, Mustafa Vargel x, Sergen Piçinciol xx, Orhan Nahırcı x, Tahir Türker x (Oğuzhan Bozkurt dk. 74 x), Veli Akbulut x


12 Bingölspor: Taylan Arman xx, Doğancan Kılıç x, Mehmet Sait Ulucan xx, Ogün Aytaç Yavuz x (Gökhan Akıllı dk. 81 ?), Mehmet Ali Can xx (İsmail Baydil dk. 89 ?), Özkan Yılmaz xx, Emre Fırtına x (Barış Şaffak dk. 74 x), Muhammed Burak Çelik xx, Sercan Sevinç xx, Fatih Uyar x, Kamil Yüksel x


Gol: Özkan Yılmaz (dk. 52) (12 Bingölspor)


Sarı kartlar: Orhan Nahırcı, Mustafa Vargel, Serhat Yazgan, Fatih Bozok (Dardaneslpor SK), Oğün Aytaç Yavuz, Doğancan Kılıç, Özkan Yılmaz (12 Bingölspor)




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