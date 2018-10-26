Tıp Fakültesi Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni, İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Vali Vekili Celil Ateşoğlu, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünver, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, Türk Tabipler Birliği Temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir'in açılış konuşmasıyla devam etti.

“Fakültemiz, çağdaş eğitim araçlarıyla donatılmış derslikler, modern araştırma laboratuvarları ile sizleri çağdaş bir hekim olarak yetiştirmek için hizmetinizdedir” diyen Prof. Dr. Tamer Demir, “ÇOMÜ Tıp Fakültesi 132 Öğretim Üyesi, 159 Araştırma Görevlisi ile 925 öğrenciye eğitim-öğretim, 1 milyonun üzerinde hasta popülasyonuna da sağlık hizmeti vermektedir. Bugüne dek 480 öğrencisini mezun vermiş bir kurumdur. 2018-2019 döneminde 7000-13000 bandından, 480- 495 puan aralığında öğrenci aldık. YÖK'ün 198 Tıp Eğitimi Programı içinde, Fakültemiz 73. sıradadır. 2018 TUS başarısı sıralamasında ilk 20 Tıp Fakültesinden biridir. ÇOMÜ öğrencileri içinde de, en üst sıradaki öğrenciler Tıp Fakültesi öğrencileridir. Bu bilinç ile öğrencilerimizin eğitimini önemsiyor, hep daha iyi için var gücümüzle çalışıyoruz, yılmadan bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise ÇOMÜ'nün tecrübe yönünden, konumunu sağlamlaştırmış, eğitim-öğretim ve bilim dünyasında Türkiye'de adından söz ettiren, uluslararası ortamda da belli projelere ve iş birliklerine imza atmış bir üniversite haline geldiğini ifade ederek, “Siz değerli öğrencilerimiz; üniversitemize gelmeden önce, huzuru bozan her hususun ortadan kaldırıldığı, huzurlu bir ortama geldiğinizi belirtmek isterim. Gerek üniversitemiz, gerekse Tıp Fakültemiz henüz çok genç. Fakat Tıp Fakültemizin, geride bıraktığı 10 yıla rağmen yol aldığı mesafe gerçekten çok yüksektir. ÇOMÜ Tıp Fakültesi, Türkiye genelinde ilk 20 Tıp Fakültesi arasına girerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Elde edilen bu başarıdan çıkarılacak sonuç ise, Tıp Fakültemizde iyi eğitim yapıldığı anlamına gelmektedir. Sizler doğru bir fakülteye geldiniz. Sizlerin kaliteli ve iyi eğitim alabilmeniz için hocalarımızın sayısını arttırdık. İleriki yıllarda, uygulama yapacağınız hastanemizi de en iyi hale gelmesi için üniversite araştırma hastanesi haline getirdik. Hükümetimizin verdiği 100 Milyon TL ile hastanemiz tamamlanmış ve hizmete girmiş oldu. Yaklaşık 40 Milyon TL ile de yeni cihazlar alınmış oldu. Sizler, zamanı geldiğinde böyle bir hastanede uygulama yapacaksınız” dedi.

Prof. Dr. Acer, öğrenci ailelerine “Emanetiniz artık emanetimizdir. 6 yıl sonra hekimlerimizin mezuniyetinde görüşmek üzere” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların sonrasında müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından önlük giydirme törenine geçildi. Öğrenciler tek tek sahneye davet edilerek önlükleri giydirildi. Önlük giyme töreninin ardından hekim adayı öğrenciler, Prof. Dr. Tamer Demir ile mesleğe ilk adım yeminlerini ettiler.