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26 Şubat 2018 10:26

Trafolar Çanakkale’de konuşuyor

UEDAŞ, “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında Çanakkale’de iki trafoyu grafiti çalışmasıyla boyadı.

Trafolar Çanakkale’de konuşuyor

26 Şubat 2018 10:26

Çalışmada “kan bağışı” ve “trafik kuralları” konularında sloganları içeren mesajlar işlendi.


Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği, “Trafolar Konuşuyor” projesine devam ediyor. UEDAŞ’ın Bursa dışında ilk kez Çanakkale’de gerçekleştirdiği proje kapsamında Çanakkale il merkezindeki 2 trafoya grafiti çalışması yapıldı. Bu kapsamda, İsmetpaşa Caddesinde yer alan trafoya “Kan ver, hayat ver” mesajı ile kan bağışının önemine vurgu yapılırken, diğer taraftan Troya Caddesindeki trafoya trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla “Emniyet kemeri hayata bağlar” sloganı işlendi.


“Trafolar Konuşuyor” projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, atıl konumda olan trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesini hedefliyor. Böylelikle trafolardaki olumsuz yazıların ve tekdüzeliğin önüne geçilirken aynı zamanda sosyal mesajlar verilmesi amaçlanıyor.


Proje kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde uygulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.


2010 yılında yapılan özelleştirme sonucunda Limak Holding tarafından devir alınan UEDAŞ, başta eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor alanındaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiyor.




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