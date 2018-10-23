Troas Katı Atık Belediyeler Birliği'nin çalışmalarına 6,3 Milyon TL hibe

Çanakkale'de 14 yıldır hayata geçirilmeye çalışılan Katı Atık projesi için 7 belediyenin oluşturduğu Troas Katı Atık Belediyeler Birliği'nin çalışmalarına Maliye Bakanlığı tarafından 6,3 Milyon TL hibe desteği sağlandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Atığın enerjiye dönüştürülmesini de sağlayan birliğimize yapılan 6,3 Milyon TL hibe ile çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale'miz ülkemizin sayılı doğal güzelliklerine sahip. Tarihi alanda sayısız kültürel mirasa sahibiz. Zenginliklerin yanı sıra gösterdiği gelişmişlik ile göç alan bir yapısı var. Artan nüfus ile beraber alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri de gelişmişlik göstermelidir. Ayvacık Belediye Başkanımız Mehmet Ünal Şahin başkanlığında, Bayramiç, Küçükkuyu, Bozcaada, Geyikli, Ezine Belediye Başkanlarımızla oluşturulan birlik bu anlamda önemli bir adım. Artan nüfus ile beraber oluşan katı atık sorunu ‘Troas Katı Atık Belediyeler Birliği'nin girişimleriyle minimuma indirilecek. Bizlerin çocuklarımıza bırakacağımız en büyük hazine onların geleceğine yaptığımız yatırımlardır. Onlara daha yaşanır bir gelecek bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Atığın enerjiye dönüştürülmesini de sağlayan birliğimize yapılan 6,3 Milyon TL hibe ile çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bizler kişilerin hangi siyasi partinin temsilcisi olduğuna bakmaksızın Çanakkale'mize değer katacak herkesi desteklemeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.