’Troia Kültür Rotası Projesi’ yerel yönetimlere tanıtıldı

2007 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla hayata geçirilen Gelecek Turizmde’nin2018 yılında destekleyeceği projelerden biri olan Troia Kültür Rotası, Çanakkale’de gerçekleştirilen bilgilendirme ve koordinasyon toplantısıyla tanıtıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde yapılanı toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcileri, Askeri Garnizon Komutanı, Ayvacık Belediye Başkanı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, muhtarlarile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Troia Kültür Rotası üzerindeki 21 köyün muhtarının ve bölgede yapılan arkeolojik kazıların başkanlarının da katıldığı toplantıda Proje Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Boz projeyle ilgili ayrıntıları anlattı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada Çanakkale’nin destanlar şehri olduğunu belirterek, “Troia yılı kapsamında hayata geçen bu proje ile insanlığın tarihine ışık tutulacak. El birliği ve gönül birliğiyle projeye destek olacağız” dedi.

Vali Tavlı, kültüre ve turizme yapılan katkıların uzun vadede hem toplumun hem de ülkenin kalkınmasındaki faydalarından bahsederek bu alanda yatırım yapan özel sektör kurum ve kuruluşlarına her tür desteğin verilmesinin gerektiğini dile getirdi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Grup Sorumlusu Beril Yamaner ise, “Ülke genelinde turizm potansiyeline sahip alanlarda, varolan potansiyelin değerlendirilmesi ve turizme kazandırılabilmesi amacıyla 10 yıldır sürdürdüğümüz Gelecek Turizmde ile bu yıl desteklediğimiz projelerden biri de Çanakkale’de Troia Kültür Rotası Projesi. Projenin sosyal ve kültürel işbirliği sayesinde kültürel mirasın ve değerlerin tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında sürdürülebilir turizme önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. 2018’in Troia Yılı ilan edildiği bu dönemde, Çanakkale’de gerçekleşecek bir projeyi desteklemeyi önemli buluyoruz” dedi.