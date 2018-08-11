UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun startı verildi.

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Ören Yeri’nden startı verilen, ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun açılış töreni, ören yerindeki tahta atın önünde gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve bisikletçiler katıldı.

UNESCO Dünya Mirası bisiklet yolunun çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “İlk önce İzmir’in iki önemli dünya mirası Bergama ile Efes arasında bunu gerçekleştirdik. Önce Efesos-Bergama, sonra Bergama-Efesos arasında yapıldı. Bu yılda bu etkinliği Troia’ya taşıdık” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın 2018 Troya Yılı ilan edildiğini söyleyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun, Troya Bergama arasında düzenlenmiş olmasının anlamlı olduğunu belirtti. Başkan Gökhan, etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, hediye takdimi ve Truva atı önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra, 100 bisikletçinin katıldığı ‘Troia’dan Bergama’ya 3. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’ başladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’de bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Bisiklet turu, bisikletçilerin 220 kilometre pedal çevirerek, yarın Bergama’ya ulaşmasıyla son bulacak.