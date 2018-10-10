Troya hazineleri sergilenmeye başladı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyünde yapımı tamamlanan 2018 Troya Yılı'nın en büyük yatırımlarından biri olan Troya Müzesi, bugün itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Müzede Troya kökenli hazine ve eserler sergilenmeye başladı.

'2018 Troya Yılı' kapsamında en büyük yatırımlardan biri olan, Çanakkale'nin Tevfikiye köyünde Troya Müzesi, yaklaşık 70 milyon TL'lik harcamayla tamamlandı. Troya Müzesi kapılarını bugün ziyaretçilere açtı. Ören yerindeki teşhir ve tanzim uygulamasının bitmesiyle kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin eser müzede yerini aldı. Yurt dışından getirilen Troya hazinelerinin bir bölümü de ait olduğu topraklara dönerek yine müzede sergilenmeye başladı. Troya Müzesi'nin açılması, halen yurt dışındaki 7 müzede sergilenen hazinelerin ve eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için de büyük etken olacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan Troya Ören yerinden çıkarılan arkeolojik eserler, Troya Müzesi'nde sergileniyor.

Müze ziyareti rampadan inerken başlıyor. Rampanın duvarlarında bulunan nişlerde Troya'nın farklı katmanları, mezar taşları, büyük boy heykeller, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılıyor. Müzenin giriş alanı olan Troas ve çevresini konu alan sirkülasyon bandında ise devam eden sergi katları öncesinde ziyaretçiye bir oryantasyon sağlamak amacıyla arkeoloji bilimi; arkeolojik ve arkeometrik tarihleme yöntemleri, ‘neolitik, kalkolitik, tunç çağı, demir çağı, höyük, restorasyon, konservasyon' gibi terimler şemalar, çizimler, metinler ve interaktif yöntemlerle aktarılıyor.

Müzede, Troya ve Troas kentlerinden elde edilen taşınır taşınmaz kültür varlıkları sergileniyor.

Troya Müzesi, 20 Ekim'e kadar tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak. Çanakkale kent merkezinden Troya Müzesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar için ise ulaşım kolaylığı sağlanarak, saat 12.00 itibariyle her saat başı ücretsiz olarak Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndan servisler kalkarak, Troya Müzesi'ne gidecek.

2018 Troya Yılı boyunca Çanakkale, uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olmayı sürdürecek.