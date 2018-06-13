Troya kökenli eserler Troya Müzesi’ne nakledilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya kökenli tarihi eserleri Ağustos ayında açılması planlanan Troya Müzesi’ne taşıma kararı aldı.

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20. yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 ’Troya Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası basından, siyasi aktörlerden ve çeşitli mecralardan Troya’ya destek gelmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya hazinelerinin ülkemize geri kazandırılması için Troya Müzesi açılışını önemsediklerini dile getirerek, "Her eser yerinde güzel, Puşkin Müzesi’nde Troya hazinelerini gördüğümde içim acıdı" dedi.

Kurtulmuş, "Biz sınırlarımızda yakalanan eserleri hiç sorgulamadan ait oldukları ülkelere iade ediyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Müzelerimizdeki Troya eserlerini yeni açılan müzeye nakledeceğiz. Sonra da Dünya’nın çeşitli ülkelerinden Troya kökenli eserlerimizin iadesi için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Troya hazinelerini 1873 yılında kaçıran Heinrich Schliemann döneminden kalan altın eserler ile Boğazköy Tableti, Topkapı Sarayı’ndan Fatih Sultan Mehmet’in de okuduğu Homeros’un ‘İlyada’ kitabı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan 2012 yılında Amerika’dan getirilen 24 parça hazine, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Homeros heykeli ile beş adet sikkenin Troya Müzesi’ne verilmesi kararlaştırıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Topkapı Sarayı Müzesi eserlerin mülajlarını göndermeyi önerse de bakanlık orijinallerinin verilmesini istedi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 1880’li yıllarda kuruluşundan bu yana Müze-i Hümayun koleksiyonunda bulunan eserlerin literatüre geçtiği gerekçesiyle orijinallerini göndermek istemedi. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, müzenin kütüphanesinde bulunan G.İ.2 envanter numaralı eserin de yüksek çözünürlüklü dijital kopyasının tıpkı basımı yapılıp verilebileceği belirtti. Ancak bakanlık, her iki müzeye de eserlerin orijinallerinin verilmesi gerektiğini, yurt dışındaki Troya kökenli eserlerin alınabilmesi için bu durumun önemine dikkat çekildi. Bizim müzelerimiz eserlerini vermek istemezken yurt dışındaki müzelerden eser istemenin zorlukları müze müdürlerine aktarıldı. Bunun üzerine her iki müze de eserlerin orijinallerinin verilmesinin doğru olacağını düşünerek bakanlığın talebine olumlu karşılık verdi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Schliemann’ın 1873 yılında kaçırdığı Troya Hazineleri’nden geride kalan hazineye ait buluntular Müze-i Hümayun’a devredilmişti. Müzenin Maden ve Hulliyet Eserleri Koleksiyonu’nda Hazine grubuna ait eserlerin tamamı, yine Boğazköy kazılarında bulunan ve içinde Troya şehrinden söz eden Boğazköy Tableti ile birlikte yaklaşık 250 parça eser Çanakkale’de Troya Müzesi’nin inşaatı tamamlandığında müzeye gönderilecek.

Ayrıca Topkapı Sarayı’nda Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu düşünülen kütüphaneye kayıtlı G.İ.2 envanter numaralı Homeros’un ‘İlyada’ kitabı, İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Homeros heykeli ile birlikte beş adet Troya dönemini anlatan sikke, 1 Eylül’de ABD Penn Müzesi’nden iade yoluyla alınan ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan Troya Hazinesi’ne ait diadem, küpe, bileziklerin de olduğu 24 parça eser de Troya Müzesi koleksiyonuna girecek.