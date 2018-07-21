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21 Temmuz 2018 14:10

“Troya Kültür Rotası” Projesinin çalışmalarına başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen Çanakkale Valiliğinin himayelerinde Gelecek Turizmde “Troya Kültür Rotası” Projesinin saha çalışmalarına başlandı.

“Troya Kültür Rotası” Projesinin çalışmalarına başlandı

21 Temmuz 2018 14:10


Sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sağlamak, turizm alanındaki istihdamı artırmak ve turizmin yerel kalkınma boyutuna dikkat çekmek amacıyla yürütülen ve “Gelecek Turizmde” “Troya Kültür Rotası” projesi Çanakkale Valiliğinin himayelerinde Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı tarafından yürütülüyor.


Saha çalışmalarına başlanan “Troya Kültür Rotası” projesiyle, Ezine ve Ayvacık ilçelerine bağlı köyler yürüyüş ve bisiklet yoluna kavuşacak. Projeyle, Troya Kültür Rotasının tescillenerek "Kültür Rotası" kapsamına girmesi planlanıyor.


Ayrıca proje kapsamında yürüyüş yolu üzerinde bulunan köylerde ziyaretçilere dinlenme ve konaklama hizmeti sunulmasına da olanak sağlanması hedefleniyor.


Troya Kültür Rotası projesi ile bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlanacak.




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