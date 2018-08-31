Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye Köyü’ndeki Troya Müzesi içinde ve çevresinde devam eden ve yapımı hızlandırılan çalışmalarla ilgili Müze Müdürü Ali Atmaca, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan’dan bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, Troya Müzesinde İl Özel İdaresi tarafından hızlı bir şekilde yürütülen alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemesi ile ilgili de Vali Yardımcısı-İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü’den bilgi aldı.

Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde yapımı devam eden 2018 Troya Yılı kapsamında en büyük yatırım olan Troya Müzesinde Troya Bölgesinden çıkarılan yaklaşık 2 bin eser sergilenerek tüm insanlığın hizmetine sunulacak.