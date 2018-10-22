‘Troya' pul oldu

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya antik kentinin UNESCO dünya kültür mirası listesine girişinin 20'nci yılı dolayısıyla pul basıldı.

Çanakkale PTT Başmüdürlüğü Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Toya Müzesi'nin tanıtımına katkı sağlamak için iş birliği yapıldı. ‘Troya Müzesi' konulu pul basıldı. İlk etapta 10 bin adet basılan pullar postaya verilecek gönderilerde kullanılacağı gibi, tanıtım maksatlı faaliyetlerde de kullanılabilecek. 1, 2, 4, 6,5 TL değerinde basılan pullar Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tanıtıldı.

Yaşar Öztürk, "2018 Troya yılı münasebetiyle yeni bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda da Çanakkale'ye özel, özgün Troya Müzesini pul haline getirdik. Pulların Çanakkale ve Troya Yılı'na katkı sağlayacağını ve çok beğenileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "4 farklı değerde 1 lira, 2 lira, 4 lira ve 6,5 liralık olmak üzere pullar bastırıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından postaya verilecek gönderilerde ve tanıtım için bu pullarımız kullanılacak. İlk etapta 4 farklı değerde 10 bin tane pul bastırdık. Devamı da gelecek. 2018 Troya Yılı'nın ilimize ve ülke turizmine büyük katma değer sağlaması ümidiyle hem pullarımızın, hem Troya yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.