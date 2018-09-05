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05 Eylül 2018 13:14

Troya Tarihi Milli Park Alanıyla ilgili toplantı yapıldı

Çanakkale’de, Troya Tarihi Milli Park Alanıyla İlgili Toplantı İl Özel İdaresi toplantı salonunda Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Troya Tarihi Milli Park Alanıyla ilgili toplantı yapıldı

05 Eylül 2018 13:14


Vali Yardımcısı- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Müze Müdürü Ali Atmaca, Telekom İl Müdürü Hacı Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürleri; Sedat Arslan, Cemil Agas, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Erhan Türker, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Yeşim Zümrüt, Tevfikiye Muhtarı Hüseyin Dinç, Kumkale Köyü Muhtarı Fikret Kanlı, Halileli Köyü Muhtarı Engin Kandemir ve UEDAŞ Tesis Kontrol Mühendisi katıldığı toplantıda 2018 TROYA Yılı kapsamında yapılan çalışmalar ve Troya Müzesi’nde yapılan çalışmalar değerlendirildi.


2+500 km’lik kısmında 1. kat asfalt sathi kaplama işlemi tamamlanan Güzelyalı Karanlık Liman- Kumkale -Troya bağlantı yolundaki çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Vali Orhan Tavlı, yol üzerinde rölyef ve benzeri çalışmaların yapılması için projelendirme çalışmalarının başlatılması talimatını verdi.


Troya Milli Parkında bulunan köylerin turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmaların üzerinde durulan toplantıda, Vali Orhan TavlıI Troya Milli Parkı içerisinde bulunan köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinin çeşitlendirilerek devam ettirilmesi talimatını verdi.




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