Troya Tarihi Milli Parkı'nda yaralı bulunan yavru sincaplar tedavi edildi

Çanakkale'de Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yaralı halde bulunan bulunan yavru sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) tedavileri yapılmasının ardından sağlıklarına kavuştu.

Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde yaralı olarak bulunan yavru sincaplar tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Troya'nın simge adları Akhilleus ve Hektor isimleri verilen yavru sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Mumcuoğlu ve Çanakkale DKMP Şube Müdürü Mevlüt Özyanık tarafından Troya Ören Yeri'nde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.