Troya Yılında ‘Camda Troia’ sergisi

‘Camda Troia’ Sergisi, Levent Karakaş ve Cam’a gönül vermiş kursiyerler tarafından Troya Yılına özel hazırlanmış 25 eser ile 250 değişik boy ve ebatlarda cam eserlerden oluşuyor.

Sergi gezisine, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, TURSAB Çanakkale-Balıkesir Başkanı Ahmet Çelik, TROYA İcra Komitesi üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cam füzyon sanatçısı Levent Karakaş, sergiyi gezen Vali Orhan Tavlı ’ya Troya Yılına özel hazırlanan ve 2,5 aylık çalışmaların sonucu ortaya çıkartılan eserler ile 4 yılda ortaya çıkan diğer eserler hakkında bilgi verdi.

‘Camda Troia’ Sergisi Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale Evinde 15 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.