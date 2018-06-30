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30 Haziran 2018 12:36

Troya Yılında Polonyalı gazeteciler Çanakkale’de

2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Troya Antik Kentinin ve Çanakkale’nin uluslararası tanıtımlarına devam ediliyor.

Troya Yılında Polonyalı gazeteciler Çanakkale’de

30 Haziran 2018 12:36


Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale’ye gelen Polonyalı Gazeteciler Anna Janowska, Bartek Kıezun ve Karolına Tomas, Vali Orhan Tavlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Troya Antik Kenti, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı başta olmak üzere Bozcaada, Gökçeada ile Çanakkale’nin tarihi ve turistik yerlerini gezen Polonyalı Gazeteciler izlenimlerini Vali Orhan Tavlı ile paylaştılar.


Büyük bir beğeniyle ve hayranlıkla ziyaret ettikleri Troya Antik Kentiyle, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel güzelliklerine yazılarında yer vereceklerini belirten Polonyalı gazeteciler, Çanakkale’de olmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler.


Polonyalı gazetecilerle bir süre görüşüp sohbet eden Vali Orhan Tavlı, ziyaret anısına gazetecilere Difenbahya Yaprağı üzerine Troya Atı temalı tablo hediye etti.




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