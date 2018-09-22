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Troya'nın kuşlarına yuva

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye’ de 2018 Yılının Troya Yılı ilan edilmesi ile ayrı bir önem kazanan Çanakkale Troya Antik Kenti Ören Yerinde bulunan ağaçlara Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yaptırılan kuş yuvalarını astı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye' de 2018 Yılının Troya Yılı ilan edilmesi ile ayrı bir önem kazanan Çanakkale Troya Antik Kenti Ören Yerinde bulunan ağaçlara Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yaptırılan kuş yuvalarını astı.


Yuvalar bölgedeki kuşların korunmasına ve çoğalmasına katkıda bulunacak. Bu vesileyle ağaçlara zarar veren böceklere karşı, biyolojik mücadele güçlenmiş olacak. Çanakkale Müze Müdürü Ali Atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Özyanık ve Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Erdal Güngör' ün katıldığı etkinlikte Ören Yerinde bulunan meşe, çam ve muhtelif ağaçlara kuş yuvaları asıldı. Asılan kuş yuvaları iki yılda bir temizlenip kontrol edilerek, yuvaların verimli olarak kullanılması takip edilecek.

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