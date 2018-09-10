Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası'ndan Gökçeada Belediyesine ziyaret

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) temsilcileri Çanakkale'nin Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve belediye emekçilerini ziyaret etti.

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) temsilcileri Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve belediye emekçilerini ziyaret etti. Genel Örgütlenme Sekreteri Yılmaz Bakır, Genel Sözleşme ve Hukuk Sekreteri Çetin Saygı, Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin' ile bir araya gelerek, sendikal faaliyetler hakkında bilgi aktardı. Yerel yönetimin sorunlarının da gündeme geldiği buluşmada emekçilerin durumu ve ülke gündemi de değerlendirildi. Başkan Çetin ziyaret sonrasında sendika temsilcilerine teşekkür etti.