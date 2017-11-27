Turan, 1915 Çanakkale Köprüsünün çalışmalarını inceledi

Bülent Turan, Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde devam eden 1915 Çanakkale Köprüsünün çalışmalarını yerinde inceledi.

Köprü şantiyesinde işçileri ziyaret edip, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Turan, yapılmakta olan 1915 Çanakkale Köprüsünün önemine değindi. Çanakkale’nin marka kent olduğunu ve kentin her türlü katma değerinin artması içinde hükümetin ve devletin, bu bölgede çok büyük yatırımları olduğunu ifade eden Turan, "Yollar, okullar, hastaneler ve tüneller derken en son iki kıtayı bu noktadan bağlayacak olan boğaz köprümüze başlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Zaman zaman çalışmaları yerinde inceliyoruz, ilgililerden bilgi ve brifing alıyoruz. Bugün de köprümüzün Lapseki ayağında nirengi noktasında arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Köprümüzün sondaj çalışmaları devam ediyor. Biz bu köprüyü çok önemsiyoruz. Sadece bir yol olarak iki tane kıtanın bağlanması olarak düşünmüyoruz. Bu köprü Çanakkale’nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek. Yani Avrupa’dan Troia’ya gelecek olan turistin ’gemi kalkar mı, kalkmaz mı’ endişesi yaşamadan yola çıkacağı bir imkan demek. Assos’a gelen bir turistimizin Avrupa’ya gideceği zaman ’gemi kalkar mı, kalkmaz mı’, ’rüzgar, sis var mı, yok mu’ diye düşünmeksizin yola çıkması demek. Şehitliğimize gelmek isteyen insanların hiçbir şekilde yol endişesi duymadan şehitliğe gelmesi demek. Tarımla ilgili üretim yapan arkadaşlarımızın, çiftçilerimizin ürettiği elmanın, armudun, şeftalinin, peynirin, zeytinin, etin ve zeytinyağının hiç düşünmeden ihracatı için gerekli altyapının yapılması demek. Dolayısıyla biz bu köprüyü sadece bir ulaşım imkanı değil, Çanakkale’nin gelişimi içinde bir kırılma noktası olarak düşünüyoruz. Bu köprü bittiğinde gururla karşıya Avrupa’ya geçerken, Çanakkale’nin bütün katma değerleriyle beraber meyvesi, sebzesi, ürünleriyle beraber geçmeyi bir onur olarak düşünüyoruz" dedi.

İki ayak aralığının 2023 metre olduğunu ve bunun anlamlı bir tarih olduğunu kaydeden Turan, açıklamasının devamında, "Avrupa’nın da, dünyanın da en uzun aralıklı köprüsü olacak. Herhangi bir köprüden bahsetmiyoruz. Baktığımızda, iki tane aynı anda köprü varmış gibi algılayacağımız bir imkandan bahsediyoruz. Bir daha söylüyorum. Bir köprü değil, iki tabyanın olacağı, gidişin ve gelişin ayrı tabyaları olacağı, iki köprü varmış gibi görülen bir köprüden bahsediyoruz. Çünkü buranın rüzgarla ilgili bir problemi var. Bu rüzgar etkisinin azaltılması için hem köprü ayaklarının, hem iki köprü olmasının kıymetli olduğunu mühendislerimiz ifade ettiler ve proje o şekilde hazırlandı. Belki de Türkiye’de ilk olan iki farklı tabyanın kullanıldığı köprü olacak. Onun dışında iki ayak aralığının 2023 metre anlamlı bir tarih, metre olan bir ifadesi olacak. Onun ötesinde toplamda 5 kilometreye yakın olan iki ayrı imkandan bahsediyoruz. Daha ötesinde Malkara-Balıkesir otobanı bu hattan geçecek. Yani bizi Avrupa’dan Anadolu’ya daha rahat bağlayacak olan bir otobandan bahsediyoruz. Köprü bir parçası, ama bu proje köprü ve otoban beraber değerlendirilecek olan bir proje. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz emeği geçen bakanlığımızı, hükümetimizi, ilgili firmaları şimdiden tebrik ediyoruz. Bu köprünün dört gözle açılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.