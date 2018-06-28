AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Merkez ilçe başkanı Yıldıray Ölçek, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ile birlikte Barbaros Mahalle Muhtarı Şaban Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası mahalle esnafı ve kahvedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Turan, “Türkiye’de ve Çanakkale’de hamdolsun halkımız takdir etti birinci olduk ve iki vekil çıkardık. Daha mazbatamızı almadan, yemin töreni yapmadan Esenler Mahallesinde bir okulun temelini atmaya gittik ve ardından Barbaros muhtarımızın bir çayını içmeye geldik. Çanakkale’de Ak Partimiz halkımızın takdiriyle birinci oldu. Biz bundan sonra daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Şımarmadan kibirlenmeden, halkımızın bize verdiği bu görevi taşımak zorundayız. Yoksa seçim bitti uğramayalım, iş yapmayalım, üretmeyelim desek hiç kimse bizim kaşımıza gözümüze oy vermez. Halkımızla berabersek iş yapıyorsak, üretiyorsak halkımız sahip çıkar bize ama 3 yıldan berri zaten köy köy, ilçe ilçe gezmeseydik 650 köy var kolay değil hepsine gitseniz yılda bir sıra gelir, hatta bazısına gelmez. Ama herkes şahit çok çalıştık, çok hareket ettik. Halkımızda bunu takdir etti. Halkımız 3 yıldan beri gezdiğimizi, dolaştığımızı, ürettiğimize şahitlik etti. Yollar, okullar, hastaneler, tüneller, limanlar ve Troya 2018 Yılı gibi çok güzel projelerimiz oldu. Esnaf desteklerimiz, emekliye desteğimiz, zirai alet desteklerimiz, genç çiftçi desteklerimiz her alanda büyük işler yaptık. Bir çok konuyu çözme imkanı bulduk. Halkımız da kim iş yapıyor, kim laf yapıyor bunu takdir etti. Sözüm ona CHP’nin kalesi olan Çanakkale’de bile tüm Türkiye ile beraber Ak Partiyi 1’nci yaptık. Oy veren vermeyen Çanakkale’de herkes kazandı diye düşünüyorum. Çünkü biz iş yapacağız daha çok üretmeye çalışacağız. Ama Allah’ta çalışanın karşılığını veriyor. Halkımızın, kim çalıştı kim çalışmadı kim polemik yaptı, kim üretti bunu gördüğünü düşünüyorum. Oy veren, vermeyen tüm Çanakkale’ye yüzde 91 gibi büyük bir katılım gösteren Çanakkale’ye teşekkür ediyorum. Çanakkale’nin bir evladı olarak burada olmaktan mutluyum. 4 vekil seçildi ümit ediyorum hepsinin Çanakkale’ye katkısı olacaktır” dedi.