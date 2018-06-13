Turan: “Cumhur ittifakı atağa kalktı”

Gökçeada’da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Turan, “Bugün hep beraber iftar sofrasında buluştuk. İstiyoruz ki Türkiye’nin her tarafında Hakkari’sinde, Şırnak’ında, Edirne’sinde, Çanakkale’sinde bu sofralar kurulabilsin. Huzurumuz, mutluluğumuz olsun bu bayrak altında hep beraber yaşayalım. Hep beraber yarınları evlatlarımız için inşa etmek istiyoruz. Güçlü teşkilatlarımızla, güçlü meclisimizle, güçlü Cumhurbaşkanımızla beraber teröre karşı, dış güçlere karşı hep beraber ses verelim istiyoruz. Bugün aramızda Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı da var, AK Parti ilçe başkanı da var. Cumhur ittifakı ayağa kalktı tüm Türkiye’de bayrağımızın dalgalandığı her yerde yekvücut haliyle dışarıya meydan okuyoruz” dedi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingine de gönderme yapan Turan, “Birileri daha geçen gün Diyarbakır’da miting yaptı. O mitingde sadece HDP’liler olmakla beraber konuşanlar CHP’liydi. Onların kardeşliğine onların arkadaşlığına inat biz bambaşka bir destan yazıyoruz. Biz bu bölgenin kardeşliği tüm Türkiye’de olsun istiyoruz. Önceden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenler şimdi Selahattin Demirtaş’ın askeriyiz diyorlar. Maalesef partilerini bambaşka hale getirdiler. Ama bu iftar sofraları en büyük cevabı onlara verecek. 24 Haziran akşamı en büyük cevabı bu millet onlara verecek. Kim bu milleti seviyor, kim bu ülke büyüsün istiyor, kim ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletin’ diyor, kim başka güçlere dayanalım diyor, herkes görecek” diye konuştu.