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28 Temmuz 2018 15:18

Turan, evleri yanan aileleri ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Lapseki İlçesine bağlı Güreci köyünde geçtiğimiz günlerde evleri yanan aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Turan, evleri yanan aileleri ziyaret etti

28 Temmuz 2018 15:18


Lapseki Kaymakam’ı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, İl genel meclis üyeleri Tayfun Sevim ve Hasan Engin ile birlikte geçtiğimiz günlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında evleri tamamen yanan İbrahim Akgün ve Özcan Akgün’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Öncelikle talihsiz bir yangın sonucu evleri yanan ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın yaşandığı ilk dakikadan itibaren devletimizin imkanlarıyla beraber ailemizin yanında olduk. Gerek Kaymakamlığımız gerekse diğer ilgili kurumlarımız ailemizin zararını karşılamak için çalışmaları ivedilikle başlattı. Ailemizi geçici bir süreliğine başka bir yerde konaklatıyoruz. Mevcut hasar gören evin onarımı için çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede oranın tamamlanarak ailemize teslim etmeyi planlıyoruz. Ben tekrar ailemize geçmiş olsun diyorum” dedi.




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