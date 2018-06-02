Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu

Bülent Turan 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Lapseki ilçesinde kurulan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu.

Bülent Turan 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Lapseki ilçesinde kurulan halk pazarında hemşerileriyle buluştu. Vatandaşlarla ayaküstü sohbet ederek, sorunları dinleyen Turan, kritik başkanlık seçimleri öncesinde partisi adına destek istedi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Turan, küçük çocuklara da sevgi gösterisinde bulunarak, oyuncak hediye etti. Turan kahvehane ziyaretlerinin ardından programını sonlandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve teşkilat üyeleri eşlik etti.