Turan, kadın girişimci ve esnaflarla buluştu

Bülent Turan, Çanakkale Deniz Polis Evi’nde kentte girişimcilik ve esnaflık yapan kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda konuşan Bülent Turan, “Seçim kampanyasındayız. Her gün çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Köyler, ilçeler, vakıflar ve dernekleri ziyaret ediyoruz. Fakat bu gün çok kıymetli bir toplantı için bir aradayız. Seçimler olur bir şekilde. 3 puan fazla olur, 5 puan eksik olur ama hepimiz Çanakkaleliyiz, hepimiz Çanakkale’de üretiyoruz, çalışıyoruz, ekmek yiyoruz. Çanakkale’mizin katma değerini artıracak olan kadınlarla olmak çok büyük gurur bizim için. Kadının elinin değdiği her yer kıymetleniyor. Kadının var olduğu her yer daha estetik, daha nezaketli, daha soft hale geliyor. Çok kıymetli bir değer. O yüzden bugün Çanakkale’nin kadın girişimcileriyleyiz. Biz geçtiğimiz yıllarda ki değişikliklerle, anayasa değişiklikleriyle kadına karşı pozitif ayrımcılığı fiili olarak da, resmi olarak da hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Her alanda sağlıkta, eğitim diğer konularda kadına ilgili diğer düzenlemeler hep bir adım önde oldu. Kim olursa olsun artık ana yasanın talimatı gereği, ekstra bir şeyler yapmak zorunda. Çocuk doğurma düzenlemesi ile emzirme düzenlemesi gibi ayrıntılar başta olmak üzere KOSGEB, TKDK gibi bazı düzenlemeler başta olmak üzere her alan da kadına karşı ekstra düzenlemeler oldu. İstiyoruz ki kadın evden çıksın, kadın üretsin. Çünkü kadın güçlüyse aile güçlü, aile güçlüyse toplum güçlü, toplum güçlüyse zaten hedef güçlü. Toplumla devletin buluşmasının Çanakkale özelindeki bir başka göstergesi, son dönemde fark ediyorsunuzdur. Sağlıkla ilgili muazzam adımlar attık. Çanakkale merkez de üniversite hastanemiz, devlet hastanemiz, iki yeni hastane açılışı yaptık. Bu insanlara hizmet etmek çok büyük bir onur bizim içim. Gelişmiş ülkenin bir başka göstergesi sağlıkla ilgili memnuniyet göstergesinin yüksek olmasıdır. Her şeyin var ama sağlığın yok bunun ne kıymeti var. Çanakkale’de ilçe ilçe merkez, Lapseki, Biga, Ezine, Çan, Bayramiç, Yenice her ilçemizde çok ciddi yatırımlar oldu. Önceden ufak bir ameliyat için Bursa’ya, İzmir’e giderdik şimdi çok büyük oran da bu işler Çanakkale’de oluyor. Sadece bu yıl 28 tane okul yapma kararı aldı Bakanlığımız. Önceden 4 veya 5’di. Yıl 2002 Çanakkale’de sadece 3 ambulans vardı. Şuan ambulans sayısı 47 oldu. 3’ü 5 yaptık, 7 yaptık demiyorum. İçerisinde helikopter ambulans, paletli ambulans, deniz ambulansı var. Bunlar güzel işler. Çanakkale’yi birlikte kalkındıracağız. Ama bizim için en kıymetli işlerden bir tanesi, kadınlarımızın kendi alanlarında başarılı olması. Bu ülkeyi, şehri kalkındırmamızı için seçimden sonra bize düşen ne varsa, kadınlarla ilgili konularda iddialıyız ve destek olmak istiyoruz. Makamlar mevkiiler gelir geçer. Bugün var yarın yok bu işler. Ama bakkalımız, eczanemiz, manavımız reçel yapanımız. Herkes var bunlar kıymetli işler. Bunlar seçim varken olan işler değil, hayat varken olan işler. Hayat varken devam eden bu işlere omuz vermek en büyük görevimiz. Ezine bölgesinde Tarım Gıda sanayi Bölgesi yapıyoruz. Ezine, Ayvacık, Bayramiç havzasında Çanakkale Gıda OSB’si, tam bin 500 dönüm üzerinde, devasa bir yer, içerisinde 92 ayrı fabrika bölümü olan, Çanakkale’nin kaderi olacak bir yer. Bin 500 dönüm demek 160 tane futbol sahası demek, kamulaştırmaları bitti, planları bitti. Şimdi yer tahsisi başladı, sonra kış gelmeden temeli atacağız. 8 bin kişinin çalışması ön görülüyor. Bu sadece tarımla ilgili olan çalışan sayısı, bunun birde yan ürünleri olacak. Kamyon şoförü mal taşıyacak, otobüs şoförü servis çekecek. Lokantası, oteli, marangozu kasa yapacak gibi, yan ürünlerle beraber belki 30-40 bin kişinin ekmek yiyeceği devasa bir yerden bahsediyorum. Ezine, Bayramiç, Ayvacık’ın toplam enerji tüketiminden daha çok enerji tüketecek bir yerden bahsediyoruz. Bunları şu nedenle söylüyorum kadınlarımız kulağını, gözünü açsın oralardan yer alsın, kendi ürünlerini paketlemek ve etiketlemek için uluslararası alana adım atmak için hazır olsun. Zaten kıymetli büyük firmalarımız var ama amatör olanlarınız da var. Biraz daha KOSGB ve TKDK’yı değerlendirin. Yeni döneme ayak uydurmanız lazım. Türkiye eski Türkiye değil. Ufak olsun benim olsun düşüncesi siyasette, ticarette ve hayatta geride kaldı artık. Türkiye artık büyüdü ve büyümeye devam edecek. Hep beraber ayağa kalkmamız lazım” dedi.

‘Yaparsa yine AK Parti yapar’

‘Önceden bu ülkeyi IMF batırırdı’ diyen Turan, “Ekonomisini, faizini, enflasyonunun belirlerdi. Şuan bizim döviz de sorunumuz var dolar fazla kabul ediyorum. Faiz’de sorunumuz var yüzde 15 bunu kabul ediyorum ama biz aldığımız da yüzde 86 bu rakam. 15 kötü ama 86 ile aldık biz. O yüzden yaparsa yine AK Parti yapar kardeşim. Türkiye ekonomide, sağlıkta, savunmada iyi bakın gururla söylüyorum. Dün şanlı Türk Ordusu Münbiç’e girdi. Çok kıymetli bir iş bu. Bize ‘Afrin’de ne işin var dediler, Fırat kalkanını yapamazsın’ dediler, ama Afrin’e girdik, Fırat kalkanını yaptık, Münbiç’e girdik sıra da Kandil var. Bize yan bakan neresi varsa adım atmak Türkiye’nin görevi. Egemenlik kayıtsız şartız milletinse, o ülkenin izni, bunun izni değil, bu milletin talimatıyla iş yapmak hepimizin görevi. O yüzden Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, ticarette de, ekonomide de, siyasette de, güvenlikte de bir lig atladığımızı söylemek istiyorum. Afrin’de ki operasyonun başarılı olmasında ki en büyük neden yerli ve milli silahların kullanılmasıdır. Füzelerimiz var, tanklarımız var. Amerika bugün malum füzelerle ilgili şerh koydu. Füze veriyor ama şu şartlarda kullanamazsın diyor. Şuraya atamazsın diyor. O yüzden ne yapıp edip, bu ülke kendi silahını kendi milli yerli savunmasını geliştirmek zorunda. Türk ordusunun Milli piyade tüfeğini Çanakkale firması Kale grubu yapıyor, Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisini, bu ülke yapma kararı verdi. Bunu yapacak olan Biga’mızın İÇDAŞ’ı. Bugün kendi milli, yerli silahlarımızı yapacak adımlar olmasaydı ne Afrin’de ne Elbab’da bu başarı olmazdı. Türkiye Amerika’ya dedi ki, ‘Senin silah yolladığın teröristler benim ülkeme zarar veriyor, bunları def edeceksiniz’ dedi. Konuştuk ve ısrarcı olduk gördünüz dün itibariyle, hiçbir silah sıkılmadan Amerika oradan çekti ve Türkiye oraya yerleşti. Şuan orada Türkiye varlık gösteriyor. Bu çok kıymetli bir iş. O yüzden Türkiye eski Türkiye değil. Sizde ne olur eski iş, eski ticareti bırakın herkes bir tık yukarı çıksın. Dükkan büyütün, arma değiştirin, istihdam arttırın, herkes 10 sene önceye göre 20 sene önceye göre bir tık daha yukarı çıkmak durumunda. Türkiye’nin dönüşümüne, gelişimine ayak uydurmak zorunda” şeklinde konuştu.