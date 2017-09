Turan: "Köprü Çanakkale’nin tarımını canlandıracak"

Kalkım’ın çileği, Biga’nın sanayii, Bayramiç’in elması, Ezine’nin peyniri, bu bölgede üretilen her türlü ürün, her türlüğü değer çok daha rahat pazarlanacak" dedi.

Tamamlandığında dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bölgenin her şeyini değiştireceğini söyleyen Turan, Çanakkale Boğazı’nın ilk, Marmara Bölgesi’nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek yapının, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacağına işaret etti. Turan, "1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, şehrin tarihinde bir dönüm noktası olacak. Çünkü biz o köprüyü yaparken sadece bir ulaşım imkanı olarak görmüyoruz. Kalkım’ın çileği, Biga’nın sanayii, Bayramiç’in elması, Ezine’nin peyniri, bu bölgede üretilen her türlü ürün, her türlüğü değer çok daha rahat ihraç edilecek, daha çok büyük şehirlere ulaşabilecek. Aslında bu köprü Çanakkale’nin tarımı demek, Çanakkale’nin sanayii, turizmi demek" diye konuştu.

Turan, "Hava yağmurlu, fırtınalı oluyor, gemi kalkmıyor, turist gelmiyor. Hava karlı, poyrazlı olunca Troia’ya, Assos’a müşteri azalıyor. Ama köprü olduğunda bu tarz sıkıntılar olmayacak. Bu köprü dünyanın en uzun köprüsü, hem en estetik köprüsü, hem de zamanında başlayıp biten bir köprü olacak inşallah. Biz Çanakkaleliler olarak köprüyü çok önemsiyoruz. Çanakkale Köprüsü’nün herhangi bir ulaşım imkanından öte bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman duyuyoruz, köprüye ’hayır’ diyenler vardı. Şimdi köprünün başladığını görünce, özellikle bayramlarda ve özel günlerde burada trafiğin çok yoğun olduğunu gördüklerinde, köprüye ’hayır’ demekten vazgeçtiler, köprünün yeri değişmiş dedikodularına başladılar. Köprünün ne yeri değişti, ne de planı değişti. Biz ne demişsek o. Köprünün yeri de planı da aynı, aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Köprünün inşaat çalışmalarının yapılacağı Lapseki ve Gelibolu bölgelerindeki işlerin sürdüğünü belirten Turan, sondaj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.